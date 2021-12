Che brutto Napoli

Il Napoli non sa più vincere in campionato e tra sfortuna ed errori lascia il passo ad un Empoli che fa niente o quasi ma vince la partita. Da rivedere molte cose e anche Spalletti dovrà trovare nuove soluzioni. Un primo tempo insipido. Un primo tempo strano, dove il Napoli trotterella, a ritmi bassi mentre l’Empoli gioca e come. Gli azzurri provano a folate ma è l’Empoli a tenere il pallino del match. Attenzione nessuna giocata degna di nota tranne qualche tiro che Ospina controlla senza troppi patemi. Ounas, Lozano e Mertens non riescono ad incidere ne a trovare la giocata giusta. Al 22’ Zielinski è costretto ad uscire per un problema respiratorio ed entra Insigne. Ci prova Elmas, ci prova anche il capitano, ma il primo tiro Vermont pericoloso è di Lozano al 42’ che impegna finalmente Vicario che respinge. Il secondo tempo è lo specchio di questo momento del Napoli, sfortuna, tanta, ma anche tanta imprecisione. Troppi errori, troppo fumosi Lozano, Ounas, Insigne e tanti altri. Un Napoli brutto che ci prova anche con Insigne e il neo entrato Politano ma Vicario fa gli straordinari. Il Napoli va sotto al 70. Calcio d’angolo nato dall’ennesimo errore e Palla che pizza su Anguissa e finisce sulla nuca di Crotone e finisce in rete. Pazzesco ma vero. Il Napoli cerca la reazione ma l’ingresso anche di Petagna non sortisce effetti. Qualche tiro da fuori, troppi dribbling fumosi e l’Empoli si difende bene. Troppi errori, troppa sufficienza, anche qualche errore di Spalletti che ancora una volta toglie Mertens e non Ounas inutile in tante giocate. Il Napoli deve fare mea culpa e lo sa. Intanto anche l’Atalanta ci supera e gli azzurri sono risucchiati al quarto posto.