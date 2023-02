Ciao Ciao Empoli

Il Napoli archivia la pratica e chiude il cerchio dopo la sconfitta di Aprile scorso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno ci ferma, nessuno riesce a darci fastidio. La pazienza, la serenità, la facilità, la pressione asfissiante e l’intensità giusta per cambiare le gare in qualsiasi momento. Questo è il Napoli, una squadra che aspetta e colpisce. L’Empoli resti 16 minuti. Kvara inventa una giocata pazzesca Zielinski la mette forte al centro e Ismajli per anticipare Osimhen fa autorete. Il Napoli con semplicità trova il raddoppio. Sempre il mitico duo, sempre Kvara, sempre Osimhen con Vicario che aveva respinto sui piedi del nigeriano. Troppo bello troppo facile. Osimhen potrebbe ancora trovare il gol ma Vicario salva e la traversa poi salva Vicario su uno stacco di spalla di Kim: palla sulla traversa e tutti sotto la doccia. La ripresa è controllo e la possibilità di fare il terzo gol. Osimhen finisce troppo in fuorigioco e in più occasioni c’è un pizzico di sufficienza.