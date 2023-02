Con calma e pazienza la capolista se ne va...

Una buona Cremonese nel primo tempo rende difficile il gioco degli azzurri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non il miglior Napoli, non la solita fluidità per colpa dell’aggressività della Cremonese ma l’importante sono i tre punti e quelli settimana dopo settimana sono una certezza. Un primo tempo non facile, un primo tempo bruttino con la Cremonese che nei primi 15 minuti sembra essere anche più pericolosa. Sarò ala maglia col bacio, sarà l’intensità certo è che i lombardi giocano bene e diventano anche pericolosi. Il Napoli non trova spazi e quando Kvara si mette in proprio trova il vantaggio. Il georgiano recupera la sfera e si accentra in area battendo c Carnesecchi. Kvara ci prova di testa anche ma la palla esce. Il gol apre qualche spazio ma la Cremonese non molla. Nel finale rigore netto su Kvara ma incredibilmente Massimi lascia correre.