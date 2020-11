Diego, il Napoli ha vinto per te...

La cosa più bella della sfida con il Rijeka è l’entrata in campo del Napoli. Tutti con la 10 di Diego, tutti con quella maglia che sarà sua per l’eternità. Il commuovente minuto di silenzio dopo il ricordo di Napoli e dell’Argentina tutta, dalla mattina per commemorare Diego. Il primo tempo non è bellissimo. Il Napoli spinge, ci prova ma sbatte sul muro dei croati del Rijeka e i sono i croati a provarci in più occasioni con Meret che deve fare anche qualche straordinario, Il gol arriva sull’asse delle sue fasce. Ghoulam trova il cross giusto finalmente e Politano c’è per mettere in rete sottomisero. Un gol importante per sbloccare una partita che rischiava di diventare sempre più difficile. Nella ripresa la gara resta non bellissima ma a vivacizzarla ci pensano Insigne, Lozano e Mertens che entrano e trovano il raddoppio con il messicano che indovina l’angolo. Due a zero e risultato in cassaforte con gli azzurri che continuano ad attaccare. Il Rijeka stringe le maglie e non riesce a ripartire quasi mai. Tre punti per passare in testa al girone, tre punti per dare tranquillità in vista della sfida con la Roma e archiviare il Milan ma non certo la Morte di Lui. Diego, ciao… il Napoli ha vinto anche per te.