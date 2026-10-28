Finalmente il Napoli!

Gol e bel gioco e si vola

Volevate i gol, volevate gli xG, volevate lo spettacolo e il Napoli ve lo regala. Un primo tempo a due facce. Un primo tempo strano, dove i più esperti sbagliano e anche tanto. Il Napoli parte forte e sembra una gara in discesa. Hojlund, ben servito, sembra in palla e quando Di Lorenzo lo imbecca davanti alla porta, il danese finalmente insacca. Il Napoli potrebbe anche raddoppiare subito. La difesa del Monza sbaglia e Politano recupera la sfera, ma non tira subito e i brianzoli si salvano. L’infortunio di Lobotka mina la tranquillità del Napoli e il Monza con Varela, gran bel giocatore, esce alla distanza. Milinkovic ci mette una pezza su un bel tiro a giro, ma poco può sul cross in area, pochi minuti dopo, che Varela di testa indirizza in rete per il pareggio.

Il secondo tempo sembra iniziare non benissimo, ma il Napoli raddoppia. Il Monza ci prova, ma Milinkovic ci mette la manona e poi i lombardi sbagliano e tanto, ancora una volta Politano approfitta dello svarione, ma questa volta la mette in rete. Il Napoli non si ferma, vuole chiuderla: prima Hojlund viene fermato dal portiere del Monza, poi dal corner arriva il colpo di testa vincente di Rafa Marin. Landucci, imbeccato da Allegri, cambia e, quando entra anche De Bruyne, il Napoli cala il poker. Lang serve il belga che in area non può sbagliare. Una vittoria. Che serviva come il pane e soprattutto ci regala un Napoli che attacca, segna, che si diverte anche. Un Napoli che ha anche qualche amnesia difensiva, qualche momento di stop, ma poi, quando accelera, diventa finalmente cattivo alla ricerca del risultato.