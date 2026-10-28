Podcast Forgione: "Prossime due decisive, altrimenti si è fuori dalla Champions!"

Grande attesa per Monza-Napoli di questa sera. Tanti argomenti in diretta radio. Angelo Forgione, scrittore e giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

È giusto ruotare la formazione in vista degli impegni ravvicinati, considerando che il Napoli deve comunque trovare i tre punti? "Più che giusto, è necessario. Con la necessità di vincere, bisognerebbe schierare la formazione migliore, ma gli impegni ravvicinati impongono delle scelte. La prossima partita contro la Juventus sarà uno spartiacque, perché il Napoli si giocherà le ultime possibilità di rientrare nella corsa Champions. Una sconfitta lo allontanerebbe ulteriormente dalla zona europea e sarebbe un disastro. È comprensibile, quindi, che l'allenatore pensi anche a quella sfida, ma non bisogna sottovalutare il Monza: la partita di Venezia ci ha insegnato che, se si scende in campo con la mentalità sbagliata, si può perdere anche contro avversari sulla carta più abbordabili. Il Napoli si è messo in una situazione complicata e deve riuscire a uscirne."

Alla luce delle difficoltà mostrate a Venezia, daresti ancora fiducia a Lucca dal primo minuto o rischieresti di perdere un'ora di gioco? "È una scelta che l'allenatore deve fare sulla base del piano partita. Io partirei con i titolari, cercando di mettere al sicuro il risultato fin dall'inizio, con la mentalità giusta, anziché aspettare il secondo tempo. La partita di Venezia ci ha mostrato quante insidie possano nascondersi in gare come questa. Evidentemente l'allenatore la pensa diversamente, ma una cosa è certa: è costretto a far giocare Lucca, perché senza impegni così ravvicinati gli concederebbe ancora un po' di riposo, aspettando che ritrovi serenità e lucidità."

De Laurentiis interviene spesso quando la situazione sembra ormai quasi irrecuperabile. Pensi che creda ancora nella possibilità di raddrizzarla? "Probabilmente crede che ci siano ancora margini per recuperare la situazione. Per questo, al momento, evita dichiarazioni e interventi sui social, come invece fa quando le cose vanno bene. Speriamo che non arrivi a intervenire direttamente sulle questioni tecniche, perché significherebbe una sfiducia nei confronti dell'allenatore e potrebbe essere il preludio a qualcosa di ben peggiore. De Laurentiis non è necessariamente uno che cambia continuamente allenatori, ma lo ha fatto quando ha ritenuto la situazione irrecuperabile. Bisogna sperare che le cose si risolvano rapidamente, evitando di restare in un limbo: a quel punto potrebbe essere troppo tardi per recuperare la stagione, ma anche difficile esonerare un allenatore con un ingaggio importante."

Passando al mercato, si parla con insistenza dell'attaccante del Monza Varela, che oggi dovrebbe guidare l'attacco brianzolo. Il Napoli è interessato: che ne pensi? "È un obiettivo dichiarato, ma difficile da raggiungere se non si mette sul tavolo un'offerta economica importante. Lo abbiamo già visto l'anno scorso con alcuni giovani: se vuoi portarli a Napoli, devi spendere più di quanto le società proprietarie siano disposte a chiedere inizialmente. Se il Napoli ha davvero questa volontà, farà l'operazione. Io, però, sono un po' scettico, perché investire tanti soldi su calciatori che hanno mostrato qualità, ma non ancora nel lungo periodo, comporta sempre dei rischi."