Live Monza-Napoli, pre-partita: attesa per le formazioni, Allegri cambia modulo?

Il Napoli prepara Monza-Napoli con un 4-3-3 e qualche novità rispetto alla squadra che ha pareggiato 3-3 contro la Roma. La probabile formazione è la seguente: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Giovane. In panchina siede Allegri, anche se il tecnico, squalificato, sarà sostituito sul campo dal suo vice Landucci. Milinkovic-Savic dovrebbe essere il portiere titolare, mentre in difesa al posto di Di Lorenzo spazio a Marianucci. Senza l’infortunato Badiashile, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Rrahmani e Marín. Lo riporta Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

Monza-Napoli in campo alle 20.45. Manca poco al fischio d'inizio del nono turno di campionato.