Monza-Napoli 1-4, le pagelle: Hojlund si sblocca, Politano incide! Gioia Rafa, cresce Lang

Milinkovic-Savic 7 - Che partita di Vanja, che dice no a Varela un paio di volte prima di arrendersi, senza colpe, sul colpo di testa ravvicinato. Parata super su Ondoa dopo il vantaggio del Napoli.

Di Lorenzo 6,5- Il capitano confeziona un cioccolatino per il gol di Hojlund. Poi sbaglia e mette in porta Varela, stoppato da Milinkovic-Savic. Giocate sempre di qualità per lui.

Rrahmani 5,5 - Non è al meglio e si vede: sempre in ritardo, pasticcia anche con alcuni palloni da spazzare via. Dal 46’ Marianucci 6 - Entra a gara in corso e non demerita nella gestione.

Rafa Marin 7- Parte bene, ma poi si perde Varela sul gol dell’1-1. Lo spagnolo questo’anno è solido sul piano mentale e trova le forze per reagire, andando a siglare il suo primo gol in maglia Napoli su azione d’angolo.

Olivera 6,5 - Bello l’inserimento al 23’ che lo porta vicino al gol. Per il resto, una gara attenta giocando tanti palloni con diligenza.

Anguissa 6,5 - Sta recuperando la condizione e quando ci mette il fisico si sente. Il suo ritorno su grandi livello è fondamentale per questo Napoli. Dal 64’ De Bruyne 7 - Pochi minuti e subito il gol che chiude la gara con un bell’inserimento. Una palla super per Hojlund e la solita qualità.

Lobotka sv- Si fa male alla caviglia e fa male vederlo uscire dal campo in barella. Dal 17’ Gilmour 6,5 - Entra con dinamismo nella gara e la esplora con grande intelligenza.

McTominay 6,5 - Stranamente invisibile, resta per larghi tratti della gara a far legna. Vicino al gol al 70’ con una rasoiata delle sue. Quando si aprono gli spazi diventa sempre pericoloso.

Politano 7,5 - Sbaglia un gol facile nel primo tempo, così come aveva fatto con la Roma, ma poi trova il modo di farsi perdonare. Il gol di rapina del 2-1, poi l’assist per il gol di Rafa Marin. Dal 64’ Vergara 6 - Qualche buona accelerazione e la condizione migliore ancora da ritrovare.

Lang 7 - Buone iniziative sparse, non sempre capace di stare nella partita ma sta trovando il modo di fare giocate che possono incidere. Bella palla per Hojlund che sfiora la doppietta. Grande la palla per KDB.

Hojlund 7,5 Non segnava da otto gare e aveva una voglia matta di gol, che arriva dopo 10’ sulla bella imbucata del capitano. Nella ripresa sfiora la doppietta con una grande giocata a centro area. Prestazione importante. Dall’80 Lucca sv -

Allegri 7 Era una gara da vincere e il suo Napoli la porta a casa dilagando nel secondo tempo. Le qualità ci sono e vanno sfruttate al meglio.