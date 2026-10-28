Live

Tra poco Landucci in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Tra poco Landucci in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TNTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 23:03In primo piano
di Antonio Noto

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale!

Al termine del match valevole per la nona giornata di Serie A vinta contro il Monza, il vice allenatore del Napoli Marco Landucci interverrà nella sala conferenze dalla Stadio Brianteo per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.