Gioie e dolori! Napoli recuperato e con l’infermeria piena. Pezzuto scarso si salva col Var

Incredibile ma vero. La pareggiamo e abbiamo rischiato di perderla. Una gara stregata, un campo maledetto. Il Sassuolo gioca come al solito alla morte e trova un pareggio che per noi vale come una sconfitta. Un primo tempo vivace, bello ma che non si sblocca. Il Napoli potrebbe passare in vantaggio in almeno due occasioni ma il Sassuolo si salva. I primi 15 minuti sono tutti del Napoli che parte bene, molto bene. Il Sassuolo deve tenere a bada Zielinski, Mertens e Lozano che dalla destra spingono tanto. I neroverdi escono dall’assedio dopo una ventina di minuti ma non impensieriscono la difesa partenopea. Il Napoli spinge ma non riesce a trovare il pertugio giusto. Ci prova di Lorenzo ma Consigli si salva cosi come Insigne che di punta sperava di beffare il portiere avversario. Nel finale Ospina si salva su un tiro pericolo in area di Ferrari. Il secondo tempo è gioia e dolore. Il Napoli parte forte, fortissimo e in due giocate passa due a zero. Mertens recupera una gran palla, serve Zielinski che la da a Fabian. Lo spagnolo non sbaglia. Uno a zero meritato. Il napoli non molla e gioca come sa. Mertens riceve in area una gran palla di Zielinski ed è 2 a 0. Sembra fatta, sembra finita e invece il Napoli si affloscia. Il Napoli cala e subisce prima il gol di Scamacca. Errori e poca attenzione e la palla arriva all’attaccante che batte Ospina. Il Napoli arretra, troppo. Si fanno male Fabian e soprattutto Koulibaly e il Napoli subisce la sfuriata del Sassuolo che cerca il pari con tutti i suoi 11. Il pareggio arriva su una punizione velenosa, da rivedere se era fallo quello chiamato dallo scarso Pezzuto, battuta in area dove Ferrari stacca magistralmente e batte Ospina. Il Napoli è in bambola e subisce anche il terzo gol. Il var però salva il mediocre Pezzuto che non si accorge dell’ennesimo fallo dio Berardi su Rrhmani. Questa volta il gol viene annullato. Finisce 2-2 e con tanto amaro in bocca per una partita beffarda come sempre succede al Mapei. Ora bisognerà fare la conta degli infortunati e rimettersi in corsa, subito.