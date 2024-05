Il Napoli non sa più vincere!

Ennesimo pareggio scritto

Non sappiamo più cosa sia una vittoria. Un mese fa l’ultima reale esultanza, effimera con il Monza, poi tanti risultati inutili tra sconfitte e pareggi. Ad Udine l’ennesimo pareggio che non serve a nulla. Un primo tempo veramente brutto. L’Udinese pensa a difendere, il Napoli ci prova anche ma senza idee e senza giocate degne di nome. Il Napoli con Cajuste prova a dare velocità ma trova l’imbuto della difesa bianconera. Il Napoli ci prova con dei cross ma l’Udinese tiene e solo nella parte finale del tempo con Samardzic prova il tiro a giro che finisce alto di poco. Ci prova anche Bijol ma la sfera esce a lato con Meret che controlla. Il secondo tempo parte bene.

Il Napoli vuole giocarsela e accelera. Il vantaggio arriva dal lato destro. Di Lorenzo, Politano crossa al bacio per Osimhen che di testa insacca. Vantaggio meritato con gli azzurri che potrebbero raddoppiare con due, tre giocate di Osimhen e solo il fuorigioco salva ancora l’Udinese. l’Udinese ci prova fino alla fine e in pieno recupero subisce l’ennesimo gol. Palla in area, batti e ribatti e Success la mette in rete. Finisce qui senza mordente e senza storia. Un pareggio forse scritti in una mediocrità assurda. Eppure la vittoria sembrava possibile ma anche questa volta è sfumata.