Le reazioni, quelle belle

Un secondo tempo pazzesco che regala al Napoli tre punti belli

Un Napoli incredibile che dopo lo schiaffone riparte come sa. La voglia giusta, la cattiveria giusta per cambiare una partita che era iniziata bene.

Un primo tempo strano, brutto senza senso. Il Napoli parte benino ma poi incredibilmente va in svantaggio. Zerbin crossa facile e Djuric di testa supera Juan Jesus e Meret. Il Napoli non riesce a reagire anche se trova almeno due occasioni per pareggiarla con Di Gregorio che fa gli straordinari.

La ripresa è pazzesca: il Napoli si desta da un torpore pazzesco e finalmente trova il gol del pari. Anguissa trova il cross giusto e Oshimen salta in cielo e batte Di Gregorio. Il Napoli inizia a tirare e a liberare la mente ed ecco che Politano, importante il suo ingresso, inventa un gol spettacolare e pochi minuti anche Zileinski trova un gran gol tirando da fuori area. Il Monza non molla e con Colpani trova anche lui una gran rete. Calzona inserisce anche Raspadori e dopo pochi minuti dopo trova il gol dopo un batti e ribatti. Il finale è gestione e la possibilità di arrotondare il risultato per un partita che finalmente ci regala tre punti veri.