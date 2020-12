Missione compiuta! Gran gol di Zielinski, arbitro mediocre

Missione compita ma non è stato un bel Napoli. E’ un primo tempo non facile per gli azzurri. La Real Sociedad non ha nulla da perdere e parte subito forte. Gli spagnoli aiutati da un Napoli non in palla spingono forte e rischiano di portarsi in vantaggio in più di un occasione. Il Napoli sembra lungo sfilacciato e la Real Sociedad fa girare bene la sfera. Ospina salva ma sono i baschi a sbagliare incredibilmente sottoposta. Il Napoli aspetta e solo alla mezz’ora riparte, lo fa con Lozano che in velocità sembra essere l’unica arma degli azzurri. La Real quasi preoccupata si ferma un po’ e quando Zielinski trova il tiro da fuori che si insacca non ci sembra vero. Il vantaggio è una scossa positiva per il Napoli che finisce bene il primo tempo. La ripresa resta con gli spagnoli in avanti. Pressione diversa ma sicuramente con la voglia di ripone dire la gara. Il Napoli gioca con maggiore concentrazione e prova a ripartire in contropiede. Lozano potrebbe raddoppiare ma non riesce a chiudere una bella sgroppata. Il messicano mette in grande difficolta gli spagnoli e potrebbe scattare il secondo rosso ma ancora una volta l’arbitro Israeliano a fare il fenomeno. Il finale è scorbutico con la Real Sociedad che trova il pareggio nei minuti di recupero che per il Napoli non cambia per la classifica. Un pari che regala il primo posto nel girone anche se il pari non soddisferà Gattuso.