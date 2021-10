Napoli settima meraviglia

Una vittoria importantissima, una vittoria di gruppo, una vittoria di una squadra che si sente parte integrante di un progetto che sta diventando realtà. Un primo tempo non bellissimo, strano, con gli azzurri che per i primi 35’ minuti che sembrano meno concentrati del solito. La Fiorentina spinge forte anche se il Napoli riesce a contenere le giocate dei viola. Fabian e Zielinski faticano un po a centrocampo con Bonaventura e Pulgar che sembrano più in palla. In avanti si cerca Osimhen e il nigeriano mette paura quasi da solo alla difesa della Fiorentina. Insigne e Lozano non riescono ad incedere e la fiorentina passa. Il Napoli timido, troppo e quando Vlahovic riceve in area serve per Martinez Quarta che batte Ospina. Il Napoli si desta, finalmente, e si spinge in avanti. Osimhen si invola ancora una volta e guadagna il penalty nettissimo. Dal dischetto Insigne si fa respingere il tiro poi prova a metterla dentro, Dragowski salva una arriva Lozano e insacca. La ripresa è tesa ma bella. Il Napoli passa dubito. Schema su punizione: Insigne lascia a Zielinski che indovina il cross dove spunta Rrhmani e indovina l’angolino. Vantaggio importante che il Napoli deve contenere. Politano entrato per Lozano spinge sulla fascia superando gli avversari ammoniti, Osimhen continua a spingere e serve una palla invitante ad Elmas che per un non nulla non ci arriva. La Fiorentina reagisce forte, spinge e prova a pareggiarla. Il Napoli tiene bene e soffre nel finale. Spalletti toglie insigne, ma Demme ed Elmas non riescono a dare tanta quantità. Il Napoli sia arrocca, Koulibaly stratosferico cosi come Rrhmani che è utilissimi. Nel finale si è vista anche la mediocrità dell’arbitro Sozza che ha sbagliato tanto rischiando di mettere in gioco i viola su certi errori. Una goduria pazzesca il fischio finale. Napoli primo alla sosta, primo con merito e con quella voglia di dire la sua in questo campionato.