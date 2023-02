Non ci ferma nessuno!

Super Kvara e Osimhen è immarcabile. Bravo Politano nel secondo tempo

Non c’è spazio per nessuno. Altri tre punti, altre tre gol che esaltano questa squadra che ha la giusta fame di vittorie. Un primo tempo non facile, un primo tempo scorbutico. Lo Spezia ben messo in campo lotta su tutte le palle e tiene il Napoli lontano dalla sedici metri. I liguri ci provano subito con Agudelo che spara alto. Il Napoli dopo i primi 15 minuti di impasse ci prova trovando Kvara, Osimhen ma anche Zielinski con un super Mario Rui a dettare palle giocabili. Lo Spezia però chiude tutto. Kvara e Zileinski da fuori ma nulla di particolarmente difficile. La ripresa inizia con un regalo dello Spezia. Prima azione e palla in avanti per Politano anticipato con la mano da Reca.