Pareggio che profuma di vittoria

Un pareggio che vale oro. Un pareggio che poteva essere una vittoria netta anche perché senza il rigore, generoso, il Barcellona non era riuscito a trovare il bersaglio grosso. Un super primo tempo del Napoli che gioca in maniera intensa e attenta e contiene un Barcellona che gioca ma non riesce a trovare mai la giocata giusta. Il Napoli riparte bene e al 21 si affaccia pericolosamente in avanti con Osimhen para Ter Stegen in angolo. Il Barcellona risponde anche se il fuorigioco ferma i blaugrana con Kolibaly che aveva fatto un grande recupero. Il Barcellona manca il vantaggio con Ferran Torres che scivola al momento del tiro e mette alto sulla traversa. Al 28’ arriva il vantaggio. Giocata funambolica Elmas, Zileinski Elmas con il polacco servito in area che batte dritto per dritto, Ter Stegen salva ma Zileinski incrocia e insacca. Un gol fantastico che porta il Napoli avanti. Il finale è di assalto per il Barcellona ma il Napoli cerca di contenere le sfuriate dei padroni di casa e cerca anche di dare fastidio lì davanti. Nella ripresa il Barcellona spinge forte, schiacciando troppo il Napoli che regge troppo poco. Al 58’ Juan Jesus su un cross semplice che finisce innocuo su Meret tocca con la punta delle dite. Il Var chiama l’arbitro che concede il rigore. Troppo fiscale troppo casalinga la scelta. Dal dischetto Ferran Torres non sbaglia. Il Napoli sembra un po’ in affanno e deve tenere botta ad un Barcellona che spinge ancora. Il Napoli è alle corde. Si ferma Anguissa. Mertens troppo solo serve a poco. Meret salva con una manina e allontana un pericolo incredibile. Il Barcellona non molla ma Ferran Torres sbaglia tantissimo e salva il Napoli. Al 90’ Ounas serve Mario Rui che mette al centro e Mertens tira centrale debolmente. Il Barcellona non molla e ancora Ferran Torres mette alto. Il finale è gioia, è liberazione. Un pareggio sofferto ma bellissimo e che proietta il Napoli ad avere un leggerissimo vantaggio per il ritorno anche se il gol il trasfera non vale più doppio. Complimenti Napoli.