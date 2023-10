Real fortunato, Napoli a testa alta

Il pareggio era il risultato giusto, peccato per un primo tempo regalato. C’era fallo su Olivera

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sconfitta immeritata, tanti errori ma anche tanta sfortuna per un buon Napoli che esce a testa alta da una sfida da tripla. Il primo tempo è gettato alle ortiche. Un primo dove il Real approfitta dei nostri errori per trovarsi incredibilmente in vantaggio. il Napoli parte bene, sembra compatto, ci prova e passa anche in vantaggio. Azione in area Natan ci prova la palla tocca la traversa e Ostigard di forza, di impeto insacca. Il Napoli ci riprova ma Zielinski è sfortunato, poi il buio. Due errori due gol. Il primo di Di Lorenzo, Bellingham ringrazia e serve Vinicius che con facilità batte Meret. Al 34’ ancora Bellingham inventa, supera Anguissa e salta anche Ostigard e può solo chiudere con il destro in rete. Troppo facile così. Il Napoli reagisce al 39’, Osimhen di testa, su cross di Politano, con Kepa che salva a sulla linea.

Il secondo tempo è incredibile. Il Napoli ci ha provato e meritava il pareggio. Gli azzurri ci hanno creduto per lunghi tratti fino al 95’ con la possibilità anche di ribaltarla. Il pareggio arriva su calcio di rigore. Il Var richiama l’arbitro, mediocre la sua direzione, e gli segnala un fallo di mani. Dal dischetto si presente Zielinski che batta Kepa aiutato dal palo. Il Napoli dopo il pari sembra accelerare e con Kvara lanciato a rete si divora un gol fatto non riuscendo a concludere. Il Real con l’ennesimo pizzico di fortuna segna ancora. Tiro da fuori di Valverde, traversa e palla che sbatte dietro la nuca di Meret ed entra. Immeritato il vantaggio ma il Napoli non riesce più a costruire solo qualche azione confusa che non porta a nulla. Peccato, era giusto il pari anche se i ragazzi escono tra gli applausi del Maradona.