Secondi e qualificati. Peccato per il finale assurdo in Polonia

Il Napoli fa il suo dovere, vince e convince anche con una squadra incerottata in una battaglia vera e propria sotto un diluvio incredibile. Qualificazione centrata ma da secondi. Un primo tempo scoppiettante. Un primo tempo anche con qualche limite per il Napoli che passa due a zero e si fa rimontare troppo velocemente. Il Leicester spreca ad inizio gara e il Napoli risponde con il gol. Palla viva per un rimpallo su tiro di Petagna e Ounas con un bel diagonale insacca. Il vantaggio scuole il Napoli che sfiora il raddoppio con Petagna ma lo trova pochi minuti dopo con una giocata splendida di Zielinski che pesca il centravanti azzurro che vede Elmas libero e lo serve. Il macedone tutto solo insacca. Sembra un Napoli in scioltezza e invece ecco che il Leicester trova il gol. Rimpallo velenoso in area ed Evans la mette alle spalle di Meret. Il Napoli sembra sulle gambe e sull’ennesimo calcio piazzato arriva anche il pari degli inglesi con Hall con Merete forse un po’ in ritardo. Nel finale l’infortunio di Lozano che da solo cade e si fa male alla bocca. Nella ripresa il Napoli parte bene e spinge forte alla ricerca del gol. Il vantaggio arriva su una giocata molto bella. Di Lorenzo serve indietro Elmas che prima controlla poi con una giocata interessante batte il portiere del Leicester. Il vantaggio del Napoli mette il Leicester in condizione di spingere per trovare la qualificazione. Gli azzurri riescono a tenere le sfuriate degli inglesi che ci provano a tamburo battente ma trovano il Napoli ben preparato. Il finale è pazzesco ma non per il risultato del Maradona ma per il rigore sbagliato dal Legia al 96’ contro lo Spartak che si qualifica primo con il Napoli che giocherà una gara in più contro le terze della champions. Incredibile ma vero.