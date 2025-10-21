Si è spenta la luce, qualcuno chieda scusa!

vedi letture

Sconfitta allucinante

Qualcuno dovrà chiedere scusa dopo questa bruttissima sconfitta, sarà Conte, sarà la squadra, saranno tutti. La testa è da qualche altra parte ma la debacle di stasera ci deve lasciar pensare che qualcosa di sbagliato c’è. Un altro primo tempo da dimenticare, un altro primo tempo dove la difesa, tra sfortuna ed errori, subisce gol, due per l’esattezza. Il Napoli parte anche bene. Sembra in partita subito e attacca con tutti gli effettivi. Subisce anche qualcosina da parte del Psv ma con Spinazzola sfiora il gol con un bel tiro a giro e poi ancora grazie al laterale trova il vantaggio. Il cross di Spinazzola, bello e teso, serve preciso McTominay che batte di testa il portiere olandese. Poi il Napoli sparisce. Prima la sfortunata autorete di Buongiorno, che su un cross da sinistra, colpisce battendo il nostro portiere serbo, poi con una giocata veloce del Psv che in velocità e con tre passaggi mette Saibari davanti a Savic che batte con un tiro forte e preciso.

Il secondo tempo è balordo. Il Napoli è in bambola. Difende male e subisce ancora. Il Psv approfitta ancora di una dormita generale e con Man trova il terzo gol troppo facilmente. Conte cambia ma il Napoli sembra veramente senza mordente e subisce anche il quarto gol. Man da fuori area inventa un tiro bellissimo che supera Savic. Prima anche l’espulsione di Lucca che inveisce contro l’arbitro. Nel finale arriva il gol di Mctominay, ancora di testa, su angolo di Neres e poi il quinto gol del Psv con Pepi Driouch che si beve Di Lorenzo e addirittura il sesto gol Driouech che da fuori area batte ancora Savic. La luce si è spenta sia nella fame di questa squadra sia nell’attenzione che tanto Conte vuole. Questo inizio di stagione ci dice che il mercato del Napoli non ha migliorato ne l’undici di partenza ne le seconde linee. Ora bisognerà resecare e solo Conte può e deve farlo.