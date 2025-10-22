Sky, Condò sorpreso: "L'atteggiamento del Napoli è uguale al primo post-scudetto"

Il giornalista Paolo Condò negli studi di Sky Sport ha detto la sua dopo la sconfitta larga del Napoli in Olanda contro il Psv: "Mi ha sorpreso la mancanza di reazione del Napoli. Conte in questo momento si trova in crisi dirigente, perchè il Napoli costruito per essere più forte non sta davvero rispondendo siamo alla quarta sconfitta ora credo che Conte dovrà prendere provvedimenti. In questo momento Antonio Conte è l'argine che separa il Napoli dalla ripetizione di quello che è successo due anni fa con Garcia. L'atteggiamento del Napoli è uguale al primo Napoli post-scudetto.