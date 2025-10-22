Verso Napoli-Inter: sicura la solita assenza, Conte spera in due recuperi

Non resta che voltare pagina al Napoli per dimenticare il ko contro il Psv. Come fare? Pensare subito alla partita successiva, a quella contro l'Inter di sabato al Maradona. Ne scrive anche il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Stavolta lo scontro diretto arriva troppo presto per essere decisivo, ma per il Napoli assume una importanza particolare proprio per le difficoltà del momento.

Conte dovrà ancora rinunciare a Lobotka e spera di recuperare uomini chiave come Hojlund e Rrahmani, perché poi dovrà fare visita al Lecce martedì e chiuderà la settimana con la sfida complicatissima al Como il 1° novembre. L’incubo di Eindhoven deve essere dimenticato al più presto, la musica deve cambiare. Se il Napoli vuole restare in pista a ballare deve cambiare disco".