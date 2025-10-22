Cambio tattico? Conte a Sky lo esclude: “Abbiamo l’equilibrio e non sacrifico un centrocampista”

Nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo il pesantissimo ko in Champions League, 6-2 ad Eindhoven contro il Psv, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto ad una domanda su un possibile cambio tattico in vista della sfida di sabato contro l'Inter: "Tutti avere elogiato la scelta dei 4 centrocampisti, un bravo allenatore è chi mette i migliori nell'undici iniziale e trova la giusta alchimia.

Fino ad ora l'abbiamo trovata, poi c'è sempre qualcuno che deve giocare al posto di altri. Abbiamo trovato l'equilibrio migliore e non penso che sia giusto sacrificare un centrocampista in questo momento".