Giordano non ci sta: "Per le parole di Conte ora partirà la caccia all'uomo!"

Il giornalista Marco Giordano, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso di Salotto Azzurro, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la pesante sconfitta contro il PSV: “Parto da una delle ultime frasi: i napoletani non devono essere presi in giro. Ma Conte deve essere il primo, perché questa sera si è creato un grande presupposto.

Adesso per le parole di Conte scatterà la caccia all’uomo: non vi mettete a cercare i colpevoli! Anzi, Conte ce l’aveva con tutti e il primo è se stesso, senza se e senza ma. Conte ha un grandissimo amor proprio, ma anche chi ha grandissimo amor proprio stasera sa che deve farsi un grandissimo bagno di umiltà. Qui non si sta parlando di 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-2... Queste sono cavolate! Stasera il Napoli per 70 minuti non è riuscito a fare passaggi a 15 metri: questa è una cosa disarmante. Stasera si mette il macigno: siamo di fronte all'epilogo di un ciclo ed è gravissimo”.