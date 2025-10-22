Conte, sfogo a sorpresa a Sky: “9 acquisti sono stati troppi!”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport dopo il tracollo in Champions League, 6-2 ad Eindhoven contro il Psv, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è lasciato andare ad uno sfogo a sopresa: "Quest'anno, con la competizione europea, abbiamo dovuto inserire tanti giocatori. Secondo me, nove sono stati troppi: inserire nove nuove teste dentro lo spogliatoio non è semplice, ma noi siamo stati obbligati.

Ho sempre detto che quest'anno sarebbe stato complicato, assorbire nuove cose non è semplice. Il livello della Champions è questo, abbiamo tanto da lavorare e quest'anno ci vorrà tanta fatica anche lavorando tanto. Quando freno non è per trovare delle scuse, ma è perché penso che quest'anno sarà complesso. Cerchiamo di ricreare l'alchimia dell'anno scorso, sapendo che ci sono nuove teste quest'anno e che serve tempo per trovare la giusta connessine".