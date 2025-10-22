Cds incredulo: "Questo non è il Napoli! Non è una squadra da Conte"

"Questo non può essere il Napoli. Questa non può essere una squadra di Conte". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ampio focus sulla debacle contro il Psv: "Seconda sconfitta consecutiva, la quarta esterna di fila, ottava partita senza mantenere la porta inviolata con 16 gol subiti: i numeri sono la fotografia del momento difficile, il peggiore da un anno a questa parte. Il Napoli ha perso solidità, concretezza, consapevolezza dei propri mezzi. Tutte caratteristiche che hanno sempre avuto le squadre di Antonio".

E ancora, il quotidiano aggiunge: "Conte è la persona migliore per ritrovare subito il bandolo della matassa. Questa squadra ha le qualità per uscirne al più presto, ma c’è bisogno di iniziare a rimettere i pezzi al loro posto. Non è solo una questione di modulo, ma di atteggiamento, di carattere, di voglia di reagire, di cazzimma. Non c’è tempo da perdere, perché all’orizzonte ci sono tre partite in sette giorni".