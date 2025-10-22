Gazzetta: "Mai vista una squadra di Conte soffrire così! Poteva subire 10 gol"

Mai vista una squadra di Conte soffrire così in una partita che poteva pure finire con dieci gol subiti. Questa la sintesi de La Gazzetta dello Sport che analizza il ko contro il Psv in Champions: "II 6-2 costringe ad abbassare l'asticella, da oggi il Napoli correrà per acchiappare i playoff, altro che ottavi diretti. Non abbiamo memoria di una squadra di Antonio Conte dominata e umiliata in questo modo.

II primo tempo, chiuso sul 2-1, è stato abbastanza equilibrato. I due gol del Psv di fatto se li è auto-segnati il Napoli, con l'autorete di Buongiorno e con un contropiede inammissibile per quanto è stato lungo, da porta a porta. La ripresa però è stata una mattanza, il Psv di reti avrebbe potuto inanellarne dieci. Nel Napoli è saltato ogni equilibrio, è mancata pure la voglia di lottare, tanto che viene da chiedersi che diavolo sia successo. Il Napoli non rispondeva più ai comandi di Conte e forse lo stesso Conte non aveva più voglia di comandare davanti a tanto scempio".