Stiamo tornando, possiamo dirlo, ci siamo e anche se con qualche difficoltà di troppo il Napoli conquista tre punti in Laguna che ci danno grande consapevolezza. Eppure c’era stato il solito primo tempo gettato alle ortiche, dominato, ma sprecato per la tanta mole di gioco non finalizzato. Non basta il 70% di possesso palla per superare un Venezia attento nel difendersi e anche a ripartire. Troppo deboli i due tiri di Insigne e Zilienski, di poco alta la giocata di Politano servito da Di Lorenzo in piena area. Un Napoli che dovrebbe chiudere il match ma che non trova la giocata giusta. Poco servito Osimhen che prende l’incrocio dei pali da posizione defilata. Il Napoli riparte bene anche nella ripresa ma per trovare il gol serve la giocata. Una giocata che rompa gli equilibri e arriva con Politano e soprattutto Osimhen che bacia di testa un cross perfetto e batte il portiere veneto. Il gol spegne un po’ il Napoli che contiene e tiene palla gestendo anche le sfuriate del Venezia che ci prova anche cambiando tanti uomini. Il finale è rocambolesco con l’espulsione giusta di Ebuhei, brutto fallo su Mertens, e con il gol di Petagna che le mette in rete dopo che Mertens si era fatto respingere il tiro da Lezzerini. Vittoria importantissima che mette il Napoli ora in condizione di crederci per qualsiasi traguardo.