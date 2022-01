Tre punti d'oro. Un po' di sofferenza nella ripresa

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Con sofferenza e grande cuore gli azzurri conquistano tre punti fondamentali. Un Napoli nervoso, un Napoli in dominio totale in un primo tempo non bello ma che almeno chiudiamo in vantaggio dopo un lungo assedio. Gli azzurri spingono forte ma non trovano spazi. La Samp è arroccata e spera di ripartire sugli errori del napoli. Gli azzurri, ancora in rosso, perdono Insigne ben presto ma lo show è come al solito di Di Bello e del Var che non vedono un fallo netto in area su Petagna, cinturato, e annullano il bel gol di Juan Jesus per un millimetrico fuorigioco sul cross di Politano entrato per Insigne. Il Napoli accelera è trova il vantaggio. Ancora un rigore non visto da Di Bello su Mertens ma sull’azione Petagna riesce a in mezza sforbiciata a trovare il gol in un’area sampdoriana ferma. La ripresa è sofferenza, cuore e tanta abnegazione dei ragazzi che la portano a termine subendo anche. La Samp infatti cerca di attaccare alla ricerca del pari, il Napoli stringe le maglie e prova a chiuderla. L’occasione buona capita a Mertens e a Petagna ma gli ospiti riescono a chiudere bene. Nel finale D’Aversa ci prova con tre punte ma Spalletti trova Fabian e Tuanzebe che danno una mano alla “baracca”. Tre punti fondamentali per legittimare il pari con la Juve. Tre punti che servono a continuare il nostro cammino.