433 da escludere? Conte: “Aperto a modifiche, ma non per moda o antiche tradizioni”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, oggi in conferenza stampa ha parlato anche della possibilità 4-3-3, rispondendo a una precisa domanda: "Non si può pensare di andare in una squadra e giocare 433 perché lo fai da tanti anni, bisogna vedere le caratteristiche dei giocatori. Prima era impossibile per la quantità di centrocampisti, oggi con nuovi elementi si aprono nuovi orizzonti, nuove possibilità.

Detto questo sui sistemi c'è da lavorare nelle due fasi, col modulo nostro abbiamo già importanti basi a livello offensivo per poi eventualmente fare anche degli aggiustamenti in corso d'opera. Noi però se dovessimo cambiare è per trovare l'abito migliore, non per seguire mode o antiche tradizioni".