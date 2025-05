A Milano protestano: "A Napoli 5 maxischermi, qui per finale Champions solo uno e a pagamento"

Lapo De Carlo, direttore di Radio Nerazzurra e L'Interista, su X ha espresso tutto il suo disappunto per la scelta del Comune di Milano di installare un solo maxi-schermo all'interno dello stadio in occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter:

"In tutto il mondo se c'è un evento di grande interesse vengono installati i maxischermi A Napoli nell'ultimo week end ben 5 in città A Milano solo uno, San Siro e a pagamento (dai 10 ai 45 euro!) Per vedere #Inter-PSG i tifosi dunque devono pagare Moralmente indecente".