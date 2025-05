Zaccagni-Napoli, l'agente: "Piace, ma ha rinnovato con la Lazio e vuole restare"

Il nome di Mattia Zaccagni è stato spesso accostato al Napoli. Sia a gennaio quando è andato via Kvaratskhelia che in questi giorni in vista del mercato estivo. Ma il numero 10 della Lazio è blindato dal suo club come conferma il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Zaccagni? In passato è sempre stato apprezzato dal Napoli, non so se piaccia a Conte perchè con lui non ne ho mai parlato. Zaccagni è fresco di rinnovo, è prematuro parlare di mercato di Zaccagni. La sua volontà è quella di restare alla Lazio e va rispettata".