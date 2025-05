Caressa pazzo di De Bruyne: “Il mio preferito per anni, sposterà gli equilibri”

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha commentato le mosse di mercato del Napoli soffermandosi sull'acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne: “De Bruyne è un grande colpo. E’ uno che sposta gli equilibri soprattutto a livello europeo. Devo dure che per anni è stato il mio giocatore preferito, quindi stravedo per lui!”.