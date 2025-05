ADL: “Conte garanzia, lo asseconderò in tutto!”, Conte: “Abbiamo stessa visione del futuro, per vincere!”

Antonio Conte e il Napoli ancora insieme. Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis tramite un tweet: “Avanti tutta. Più forti di prima!”. Niente Juventus quindi per il tecnico salentino, che ha deciso di rimanere in seguito ai diversi incontri con la dirigenza in cui gli sono state fornite garanzie lato mercato e non solo. Dopo l’incontro decisivo di ieri sera che ha portato alla fumata bianca, i vertici societari, Conte, De Laurentiis e le rispettive consorti, sono andati a cena in un ristorante in pieno centro. Una volta conclusa, hanno parlato ai cronisti presenti. Di seguito le loro parole riportate dal sito di Gianluca Di Marzio.

Conte: “Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani”.

De Laurentiis ha affermato: “Ci aspetta una stagione importante. Una Coppa Italia da protagonisti, una Champions nuova per noi, una Supercoppa. Uno scudetto da difendere. Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare per aumentare la forza del Napoli e per i migliori risultati“.