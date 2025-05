La vittoria di ADL! Borghi: "Giuntoli via, Spalletti deve rifarsi e lui rivince e blinda Conte!"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Sky Stefano Borghi ha parlato del Napoli e non solo: "Sono state 48 piene di colpi di scena. Mi aspettavo Conte alla Juventus, quella di oggi è davvero una grande vittoria di De Laurentiis. E' un sorriso davvero spalancato se ricordiamo il post-Scudetto ultimo con Spalletti e Giuntoli via. Spalletti ora deve recuperare credito in nazionali, Giuntoli è stato appena salutato e De Laurentiis invece ha appena rivinto lo Scudetto e confermato Conte. E l'ha convinto con le risorse per il mercato. Non solo De Bruyne.

Giuntoli lo sapevamo che era in posizione precaria, ma ricordate la lettera di Elkann agli azionisti? Veniva definita la guida assoluta del progetto Juve con nuovi investimenti. Gli obiettivi... solo il quarto posto, e come è stato centrato, per il resto le scelte non hanno portato risultati e tempo non viene dato alla Juventus che deve tornare dove storicamente è sempre stata,. Ora deve ridisegnarsi l'assetto, ma sapevamo che una delle big sarebbe rimasta un po' col cerino in mano".