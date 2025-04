A Monza ricordano il precedente con l'Inter: "Con le big si trovano le motivazioni giuste"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” è intervenuto Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport: “Nesta qualche segnale forte l’ha già lanciato nelle settimane e nei mesi scorsi. Quando parliamo di resa quindi dobbiamo tenere conto dei numeri impietosi della squadra. Non riesco a capire come abbia fatto a pareggiare con l’Inter, il Monza ha carenze molto più che strutturali. L’unico faro poteva essere Nesta e si è dimostrato essere lui, ma c’è una conduzione totale e anche societaria.

Monza-Napoli, il pericolo maggiore? Il calibro di motivazioni del Monza nell’affrontare una squadra quale il Napoli che è un pò ciò che è accaduto quando si è trovato ad affrontare l’Inter. Il Monza ha contenuti molto bassi, è molto incerottato nella classifica e nell’animo, quindi l’orgoglio potrebbe essere il pericolo maggiore per il Napoli. Gli unici dubbi per la formazione invece possono essere a centrocampo, ma diciamo che non ci aspettiamo sorprese”.