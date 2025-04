Biasin: "Il Signor McFratm ha devastato gli equilibri del campionato"

vedi letture

Scott McTominay è il miglior acquisto della Serie A per la stagione 2024-25. Così scrive Fabrizio Biasin sul centrocampista del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Il miglior acquisto della Serie A 24-25? Lo scozzese, quello lì, il signor McFrtm che ha devastato gli equilibri del campionato.

Complimenti al Napoli, ha pescato un giocatore raro, capace di fare tutto, il ricamo e la sostanza, capace di inserirsi in un amen in un calcio non semplice, capace di mostrare i denti in campo e conservare, fuori, l’umiltà tipica dei grandi. Davvero una perla rara".

Su Inter-Barcellona Biasin scrive: "Che Inter troveremo questa sera? Quella segnata nel corpo e nello spirito delle ultime tre partite? Quella “compatta” (cit.) e incazzata del match contro il Bayern? Si vedrà. E però una cosa è certa: l’Inter questa sera gioca una partita “rara”, di quelle che il calcio italiano non vive così spesso. Questa cosa vale tantissimo e chi non lo capisce ha un problema di insoddisfazione perenne che è suo e solamente suo. Oppure vuole semplicemente minimizzare, la qual cosa è comprensibile se si tifa per la concorrenza".