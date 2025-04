Elmas: "Scudetto a Napoli difficile e bellissimo, sul mio profilo ho lasciato quella foto..."

Eljif Elmas, centrocampista del Torino ed ex azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine del match di domenica vinto dalla squadra di Conte contro i granata: "E' stato bello giocare di nuovo al Maradona? Che ricordi hai di Napoli? Per me è una cosa speciale aver vinto nella mia vita e vincere uno scudetto a Napoli non è facile, è stato difficile ma anche bellissimo.

Per questo ho l'immagine dei miei profili social con me con la coppa del campionato e la lascio. Per me è una cosa indimenticabile, che mi rimarrà per sempre, tutta la vita. Veramente sono contento ed è stato bello giocare ancora al Maradona, sono contento".