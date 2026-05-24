Udinese, Nani: "Abbiamo diverse richieste, Davis, Atta, Zaniolo possono giocare nelle prime quattro"

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Al termine del match perso 1-0 contro il Napoli, Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese ha parlato in conferenza stampa: "Con Runjaic la volontà comune è di andare avanti, noi siamo soddisfatti con lui e lui con noi. Parliamo tutti i giorni della programmazione. La prossima stagione sarà con noi".

Come agirete sul mercato?

"Abbiamo diverse richieste per i nostri calciatori e vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Davis, Atta, Zaniolo possono giocare nelle prime quattro squadre del campionato. Siamo contentissimi dei nostri ragazzi, Solet è un giocatore importante e c’è il rischio che sia attenzionato con molta insistenza".