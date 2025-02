Adani: "Thu-La spenta e Inter in calo. È la squadra con meno punti nelle ultime 5"

vedi letture

Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'La Domenica Sportiva' su Rai 2 parlando del big match dello Stadium tra Inter e Juventus: "Francisco Conceicao? E' quel giocatore che per caratteristiche risolve tanti problemi perché contro le difese chiuse anche se la partita non decolla e la Juve non riesce a fare quello che ha preparato, si mette in proprio. Inter più riposata? Sta calando, Lautaro e Thuram si sono spenti, è quella che ha fatto meno punti nelle ultime cinque partite, a volte è pigra dietro, poco attenta. La Juve gioca senza tutta la difesa titolare perché appunto ha fuori Cabal, Kalulu e Bremer e Cambiaso fino all'altra gara quindi se parliamo di discorsi di infortuni e problemi durante la stagione la Juventus in testa è una di quelle che più penalizzata".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).