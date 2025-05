Galliani sulla corsa scudetto: "Un punto di vantaggio è tanto"

vedi letture

Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, è stato uno degli ospiti del 'Charity gala dinner' organizzato dalla Lega Serie A ieri sera a "Villa Miani" a Roma in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. "Oggi non sono più al Milan, ma 31 anni non possono certo essere dimenticati e quindi tifo Milan".

Su chi vincerà tra Milan e Bologna: "Non faccio pronostici, guardate Inter-Barcellona".

Su Ancelotti ct del Brasile: "Ho sentito Ancelotti, sta cercando casa ed è contento. Va ad allenare la seconda Nazionale di tutto il mondo. Quando vieni eliminato di solito tifi sempre per il Brasile. Il calcio là è gioia e spensieratezza. Adesso peraltro vanno malissimo, quindi Carlo farà sicuramente meglio. È impossibile fare peggio di così".

Sulla sua Coppa Italia preferita: "Quella vinta tre giorni dopo Manchester. I nostri giocatori scesero in campo contro la Roma e vinsero dopo aver fatto festa giorno e notte per tre giorni, e non aggiungo altro".

Sulla corsa scudetto: "Un punto di vantaggio è tanto...".