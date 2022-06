ADL-Mertens, Alvino annuncia: “Mai parlato di soldi, ecco come stanno le cose”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Mertens? Forse abbiamo raccontato male questa fase dall’incontro a Palazzo Donn'Anna ad oggi. Siamo entrati in un campo che è diventato molto minato e dal terreno sdrucciolevole. Il campo è legato alle offerte e alle richieste, siamo entrati nel dettaglio di carattere economico e forse abbiamo commesso un errore. Abbiamo sintetizzato un discorso economicamente parlando che invece le due parti in causa - Mertens da un lato e De Laurentiis dall’altro - non hanno ancora affrontato. De Laurentiis ad oggi non ha fatto nessuna offerta ufficiale a Mertens, se non quella di chiedere al giocatore di fare una richiesta scritta al presidente stesso. Una richiesta che ad oggi non è ancora arrivata.

De Laurentiis ha illustrato la situazione al belga anche dal punti di vista economico e e ha chiesto al giocatore di fare una richiesta scritta del lordo comprensivo di commissioni. Ho certezza che fino a ieri sera De Laurentiis non ha avuto nessuna risposta da Mertens circa questa richiesta scritta. La dead line è abbastanza vicina e questo. Vale per tutti i giocatori con il contratto in scadenza”.