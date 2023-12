ADL sulla Superlega: “Da sempre contrario, ma UEFA non ha modernizzato il calcio”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al TG1 in cui ha toccato anche il tema Superlega

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al TG1 in cui ha toccato anche il tema Superlega: "Sono sempre stato contrario alla Superlega, dall'inizio l'ho manifestato, ma sono a fare di una democratica impostazione per la liberta d'impresa. Per cui il fatto che non ci sia più un monopolio di UEFA e FIFA potrà solo fare bene al calcio, perché sono delle istituzioni da superare, non hanno modernizzato il calcio, anzi l'hanno invecchiato”.