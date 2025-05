Ag. Allegri: "Ho sempre pensato che questo Napoli potesse vincere, mancate antagoniste"

Nel corso della sua intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, il noto agente Giovanni Branchini che cura gli interessi anche di Max Allegri, ha analizzato il campionato appena terminato: "Ho sempre pensato che questo Napoli potesse vincere, per il valore della squadra, per la maturità, l'evoluzione che ha avuto tutto il gruppo e per l'assenza di impegni infrasettimanali, che è un vantaggio inconfutabile in un campionato. Ha vinto facendo fatica, ma sono venuti a mancare degli antagonisti. L'Inter si dice che l'abbia buttato via... Per uno che vince nel calcio ci sono sempre tanti che perdono, è inevitabile. Ci sono stati sicuramente qualche calo di tensione, ma quando una squadra arriva in fondo alla Champions si può anche mettere in preventivo che ci sia qualche inciampo. Credo che la vittoria del Napoli sia strameritata, pensavo potesse vincere e così è stato. È stato un campionato abbastanza avvincente, forse più nella zona retrocessione, che in quella di testa, ma è stata una Serie A combattuta".

L'Inter può farcela contro il PSG?

"È una partita secca, tutto può essere. L'Inter è matura, ha valori e carattere. Ovviamente non inizia da favorita, incontra una squadra ricca di talento e con un allenatore capace, che sicuramente non farà i regali che hanno fatto Kompany e Flick nei turni precedenti".