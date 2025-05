Ag. Caprile: “Non abbiamo parlato di riscatto col Cagliari. Napoli? Coincidenza curiosa"

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare il rendimento dell'estremo difensore: "È una piacevole conferma, per me. Ha sempre giocato su certi livelli con grande continuità".

Visto che è in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, crede che il Cagliari eserciterà l'opzione?

"Domanda che dovete fare al presidente del Cagliari, fino a ora c’era in ballo la stagione e quindi non ne abbiamo parlato, vediamo".

Quanto è stato importante Nicola per lui?

"La fiducia e la stima del mister sono state molto importanti, soprattutto per fa sì che non avesse dubbi quando è arrivato a Cagliari, con la squadra nei bassifondi della classifica".

Venerdì ritroverà Conte.

"Sono quelle coincidenze che il calcio ti regala, curiose più che altro. Con Conte ha sempre avuto un ottimo rapporto, lui è un uomo molto schietto e vero, che sta cercando di raggiungere un traguardo che sarebbe storico e molto, molto importante. Elia da parte sua ha portato a casa un traguardo altrettanto importante per gli obiettivi suoi e del club".