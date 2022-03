Ag. Mazzocchi: “Erede di Di Lorenzo? Difficile lasci il Napoli, ADL chiede 30mln"

"Per me potrebbe fare bene in una grande squadra, perché è uno dei pochi terzini che salta l’uomo ma è molto bravo anche in fase difensiva".

Ospite di 'Offside - Terzo Tempo', format su Twitch, l'agente di Pasquale Mazzocchi, Luigi Lauro, ha parlato così del presente e del futuro del proprio assistito: "Nel mercato di gennaio il Venezia ha fatto delle scelte che, secondo il proprio modo di vedere, erano le più opportune. Il direttore sportivo della Salernitana, Sabatini, ci ha parlato di un ottimo progetto ambizioso e ha subito convinto sia noi che Pasquale ad accettare, tra l’altro ad un prezzo ottimo per i granata. Sabato si giocherà una grande fetta di salvezza. Lo Spezia ha vinto della partite importanti contro squadre blasonate ed ospiterà proprio il Venezia. La Salernitana, invece, ospiterà il Torino.

Mazzocchi in Nazionale? Abbiamo sempre pensato che Pasquale avesse delle grandi qualità tecniche, anche quando tutti dicevano che poteva giocare al massimo in Lega Pro. Ora che Mancini è chiamato a rifondare l’Italia, potrebbe chiamarlo. Il commissario tecnico era all’Arechi a guardare Salernitana-Milan, una delle sue migliori prestazioni. A volte capita che gli osservatori si trovino in uno stadio per valutare un calciatore e poi vengano sorpresi da un altro, chissà se è il suo caso. Lo stesso Zanetti (allenatore Venezia, ndr) ha parlato benissimo di Pasquale nonostante sia andato via a gennaio, ma è stata una scelta societaria. Per me potrebbe fare bene in una grande squadra, perché è uno dei pochi terzini che salta l’uomo ma è molto bravo anche in fase difensiva.

Erede di Di Lorenzo? È difficile che il campione d’Europa vada via dal Napoli: Adl chiede almeno 30 milioni e lui, nella prossima stagione, avrà 30 anni. La Salernitana, potenzialmente, è a 22 punti. Se vince i recuperi con Udinese e Venezia si mette a -3 dalla salvezza".