Gagliardini su Conte: "È affamato, ti trasmette una voglia di vincere senza eguali"

Roberto Gagliardini, ex calciatore dell'Inter attualmente svincolato, in un'intervista a Radio Sportiva ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore proprio durante l'esperienza in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni: "E' stato il protagonista dello Scudetto al Napoli. Era con noi all'Inter quando ha vinto, a Napoli è stato un titolo inatteso al primo anno. E' un tecnico affamato, ti trasmette una voglia di vincere che non ha eguali".

Poi Luciano Spalletti.

"Si era vista la sua impronta, poi ha avuto delle gare dove è andata in difficoltà. Ma all'Inter mi ha insegnato principi di gioco che non conoscevo, è stato importante a livello professionale per me. Ha portato l'Inter ha essere quello che è ora, è un altro dei protagonisti nerazzurri in questo percorso".

E ancora Simone Inzaghi.

"E' un vincente. In pochi anni ha vinto tanto, e farlo è la cosa più difficile. I risultati li ha sempre portati, poi ha preso il treno dell'Arabia, facendo questa scelta che non vedo certo sorprendente, fa parte di questo mondo del calcio".