Lukaku: "Scudetto? Ecco quando ho capito che potevamo. Tutti importanti ma c'è un fenomeno"

Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, si è raccontato al podcast Koolcast Sport partendo dai suoi inizi all'Anderlecht nel 2008. Big Rom all'età da ragazzino aveva subito due gravi perdite in famiglia, il nonno e la nonna, proprio la scomparsa della nonna materna colpì molto la madre: "Piangeva ogni mattina per 20 anni. - racconta Lukau - E poi si ammalò anche di diabete. Quelli furono gli anni più difficili della mia vita. Mio nonno è stato il mio più grande tifoso fin dal primo giorno. Mi scriveva lettere dicendomi che ce l'avrei fatta a 6 anni. Mi diceva di non mollare".

Lukaku si trasferì a Lierse all'età di 10 anni, sperava di guadagnare velocemente i soldi per poter portare il nonno in Belgio. Ma sfortunatamente il nonno si ammalò di cancro e morì nel 2005, un dolore ancora vivo nell'attaccante: "Soprattutto perché l'Anderlecht ha fatto tutto il possibile per aiutare la mia famiglia due anni dopo. Poi penso a quel momento. Se fosse riuscito a resistere altri due anni o se avessi potuto portarlo in Belgio in quel momento, forse sarebbe ancora qui oggi. Avevo 12 anni all'epoca, e dicevano che ero ancora un bambino. Ma lui era il mio eroe, più di mio padre in un certo senso. È morto perché non avevamo i soldi per portarlo in Belgio.

È stato un pessimo momento. Ma ha scatenato la bestia che è in me. All'inizio riuscivo ancora a sopportare bene la sua morte, ma dopo la nascita del mio primo figlio sono diventato più emotivo. È stato allora che ho capito quanto mi avesse colpito. Allora non ho dovuto pensare a cosa avremmo mangiato il giorno dopo, ma a se avremmo potuto fare qualcosa. Non ho salvato la vita di mio nonno perché non potevo. Non avevamo i soldi. Ogni volta che vinciamo, quando vinco un trofeo, piango sempre. Ma non piango di gioia, piango di dolore perché lui non c'è".

Un altro episodio negativo cambiò il suo destino. Qunado giocava per il Lierse, lo Standard s'interessò a lui. "Preud'homme disse a mio padre che se avessi avuto due anni in più, mi avrebbero offerto un contratto". Succome Lukaku era ancora due anni troppo giovane, quell'offerta non arrivò e non ottenne alcun aiuto finanziario che consentì di portare suo nonno in Belgio. Alla fine, Lukaku non andò allo Standard, ma all'Anderlecht. "L'Anderlecht mi ha salvato la vita. Non si tratta solo di amore per il club. Se la gente parla male di Herman Van Holsbeeck o Jean Kindermans, non potrei mai farlo. Li sono stato aiutato, mentre l'Anderlecht non ha dovuto fare tutto questo. Normalmente, sarei andato al Chelsea a 14 anni per diventare l'attaccante, ma non ci sono andato perché l'Anderlecht ha fatto quello che ha fatto".

Quell'aiuto potrebbe essere ricambiato da Lukaku, che al termine della carriera potrebbbe lavorare per il settore giovanile dell'Anderlecht. "So cosa bisogna fare per arrivarci. Se riesco a far sì che 20 o 25 giovani giocatori possano emergere all'Anderlecht, sarò felice perché so di averli aiutati".

Capitolo Napoli: Big Rom raccontga tanti retroscena su Antonio Conte e lo scudetto vinto. "Quando Conte mi ha chiamato per il Napoli, mi sono detto 'Ok, vinceremo di nuovo'. Non gliel'ho detto perché mi avrebbe preso per pazzo, ma ricordo che anche all'Inter gli dissi lo stesso. Abbiamo vinto perché abbiamo guardato sempre tutti nella stessa direzione. A Bergamo, dopo la vittoria con l'Atalanta, abbiamo capito che potevamo farcela. Juventus, Atalanta e Fiorentina sono le vittorie che ci hanno resi grandi. Il pari con l'Inter ci stava stretto: avremmo meritato di vincere. Ma ci fece capire che eravamo alla pari. Conte rientrò negli spogliatoi e ci disse 'Ragazzi, crediamoci'. Tutti sono stati importanti. McTominay, Anguissa, Lobotka, Politano correva per due, Neres...per me David è il vero fenomeno della squadra. Ti punta e ti lascia sempre sul posto. Conte si è adattato a noi e noi a lui. Ha studiato molto e sul campo si è visto. Potevamo cominciare in un modo la partita e poi finire diversamente perché eravamo preparati. Sapevamo cosa fare, dove essere".

Com'è stata la festa scudetto? "Vincere a Napoli...wow! Una festa lunga quattro giorni. Ho visto fuochi d'artificio ovunque, famiglie con bambini che si abbracciavano, dopo la vittoria con il Cagliari abbiamo finito di festeggiare alle 4 del mattino ma sono rientrato a casa carico di adrenalina. Ero con mio fratello, ho chiamato mia madre. Non riuscivo a dormire. Il giorno dopo ci siamo rivisti con la squadra e abbiamo festeggiato ancora. E così per quattro giorni. Non avevo festeggiato così nemmeno da giovane. L'inizio non era stato facile, c'erano tanti dubbi su di me per il costo e l'età, mi è sembrato di tornare ai primi anni della carriera".

L'anno prossimo si tornerà a giocare in Champions League. "Champions? La squadra più forte è il Psg, ma nel calcio oggi se costruisci bene la tua squadra e hai idee puoi giocartela con chiunque. Tutti pensavano che il Barcellona avrebbe battuto l'Inter, invece...la gente dovrebbe guardare al calcio italiano con maggiore rispetto. Solo negli ultimi anni l'Inter ha giocato tre finali tra Champions e Europa League, la Fiorentina due, la Roma ha vinto una coppa e ne ha persa un'altra, anche l'Atalanta ha vinto".

Cos'è il calcio per Lukaku? "Il calcio per me è un lavoro. Non mi piace molto parlare, ma andare in campo a fare le cose. Giochiamo per 15 o 20 anni massimo, poi non resterò in questo mondo. Non mi rivedrete più. Non tutti i calciatori hanno la mentalità di Cristiano Ronaldo o Kobe Bryant durante l'anno. lo sono arrivato dove sono per la mia mentalità. Ho sempre dato tutto per la mia passione, ho fatto tante rinunce. Essere diventato uno dei top negli assist in Serie A, con calciatori come Calhanoglu, Leao, mi ha fatto capire di poter migliorare ancora, di potermi trasformare come calciatore. Non solo uno che fa gol. Ti dici 'Ok, magari oggi non segni ma puoi far segnare'. Ma resto un attaccante che vuole fare gol. Sono stato veramente me stesso negli ultimi 2-3 mesi dell'anno. Essere arrivato in ritardo in estate non mi ha aiutato. Ho dovuto lavorare un po' alla volta".