Fabbroni: “Osimhen è il vero problema del mercato, sta facendo tanti dispetti al Napoli"

"Milinkovic-Savic? Le trattativa tra Cairo e De Laurentiis sono sempre portate all’estremo".

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale: “La mia speranza è che ci sia un raggio di luce nel cervello di Osimhen. Lui è il vero problema del mercato del Napoli. Lui vuole la Juventus, o vuole restare in un campionato competitivo che non è quello turco o l’arabo. De Laurentiis, ovviamente, non farà nessuno sconto alla Juve. Il club bianconero, dunque, dovrebbe versare almeno 80 milioni di euro al Napoli. Osimhen sta facendo diversi dispetti al Napoli, anche questa situazione è un dispetto al Napoli. Le squadre stanno chiedendo tanto quando arriva il Napoli, vedi i 40 milioni di euro di Lucca richiesti dall’Udinese. Il Napoli o accetterà queste cose, o si muoverà verso altri profili che non sono stati nominati. Questa è una situazione che si sta avvitando, visto che non puoi neanche cedere se non prendi prima qualcuno. Ci sono cifre di mercato un po’ elevate.

Colpo alla McTominay negli ultimi giorni di mercato? Non credo, li vedo lontanissimi. Nei primi dieci giorni di luglio ci sarà un chiarimento degli obiettivi del Napoli. Non bisogna prendersi dalla fobia per comprare subito. Lang? Bisogna capire solo quando si faranno le visite mediche. Mi aspetto un colpo di reni su Beukema. Credo che sulla questione attaccante ci si fermi un secondo.

Milinkovic-Savic? Le trattativa tra Cairo e De Laurentiis sono sempre portate all’estremo. Le due squadre si dovranno andare incontro, visto che 19 milioni di euro sono tanti”.