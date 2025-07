La juventina Christillin: "Conte è rimasto giustamente a Napoli. Osimhen? Non mi dispiacerebbe"

Evelina Christillin, dirigente sportivo e tifosa bianconera, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen alla Juve non mi dispiacerebbe. Trattativa con ADL? Pecunia non olet. La Exor ha versato altri 15 milioni alla ricapitalizzazione, la Juve sotto il profilo finanziario ha un’attenzione maggiore ai conti. Anche il Napoli mostra questa attenzione verso i conti, da sempre. Abbiamo avuto ospite Conte da noi al Museo Egizio quando ha registrato l’intervista a Sky, con Antonio ci conosciamo dal 1991, non aveva mai dato garanzia ad altre squadre e poi è rimasto giustamente a Napoli. Sua moglie Elisabetta e la figlia Vittoria si trovano molto bene a Napoli.

Il Mondiale per club? C’è una congestione del calendario. Una situazione molto particolare di quest’anno. I calciatori sono sottoposti ad un forte stress. Le condizioni climatiche non hanno favorito un risparmio di energie. Con questi caldi il problema c’è, oggi la Juve gioca a Miami alle 15 orario locale. Sono questioni importanti. Quello del meteo è un problema. In alcune parti degli Stati Uniti le temperature sono terrificanti”.