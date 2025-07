Caso Calhanoglu, Totti bacchetta Lautaro: "Non era il momento giusto per parlare così”

L'ex capitano della Roma Francesco Totti, raggiunto dai microfoni di Sky Sport 24, ha commentato le ultime notizie di casa Inter, con la tensione fra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu: “Le dinamiche interne le sanno solo loro. Però esporsi in questo modo non è fatto nel momento giusto. Non so che rapporti avessero loro due, sinceramente”.

Sono scorie della Champions persa?

“No, non penso. È un altro campionato”.

Quando parla un capitano il peso specifico delle parole è ancora più intenso. “Anche perché in questo caso non ha parlato solo il capitano, ma anche il presidente. Quando si mettono tutti insieme è difficile, non è bello soprattutto per la gente dell’Inter”.